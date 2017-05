Solo stoviglie compostabili in Mater-Bi alle Academy di TuttoFood

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Solo stoviglie usa e getta in Mater-Bi, la bioplastica di Novamont smaltibile insieme agli scarti alimentari. Fiera Milano sceglie la sostenibilità e introduce l’uso esclusivo di stoviglie compostabili alle Academy di TuttoFood, la manifestazione internazionale dedicata al food&beverage in svolgimento a Milano da oggi fino all’11 maggio.

Le Academy sono spazi di approfondimento specialistico per ogni settore di TuttoFood: corsi, showcooking, degustazioni, tavole rotonde e presentazioni per oltre 150 eventi che animeranno gli spazi della manifestazione.

Secondo Andrea Di Stefano, responsabile progetti speciali e comunicazione di business di Novamont, "per il settore fieristico il tema della produzione dei rifiuti e del loro impatto sull’ambiente è uno dei più critici. Fiera Milano, con questa scelta, compie un primo, importantissimo passo verso quelle pratiche virtuose di sostenibilità nel segno di un’economia circolare in cui nulla è rifiuto ma tutto torna ad essere risorsa".

"L’agroalimentare di domani dovrà affrontare importanti sfide di sostenibilità, dai cambiamenti climatici alla sempre maggiore coscienza ambientale dei consumatori - sottolinea Giustina Li Gobbi, Exhibition Director di TuttoFood - Con il Mater-Bi portiamo una buona pratica concreta alle Academy, momenti di formazione specialistica dedicati agli operatori, coinvolgendo i decisori per farne degli 'evangelist' dell’ecosostenibilità non solo nel settore ma anche presso i consumatori finali".

Con il marchio Mater-Bi Novamont produce e commercializza un’ampia famiglia di bioplastiche, biodegradabili e compostabili secondo lo standard UNI 13432, ottenute grazie a tecnologie proprietarie nel campo degli amidi, delle cellulose, degli oli vegetali e delle loro combinazioni, usate in tanti ambiti della vita quotidiana.

Le componenti essenziali per la produzione delle bioplastiche Mater-Bi sono amido di mais e oli vegetali, non modificati geneticamente e coltivati in Europa con pratiche agricole di tipo tradizionale, creando filiere integrate che oltre le bioplastiche stesse, in sinergia con il cibo e con la qualità dei territori attraverso l’applicazione di una continua innovazione. I prodotti compostabili realizzati in Mater-Bi evitano lo smaltimento in discarica e contribuiscono alla creazione di compost di qualità, alleato contro la desertificazione e l’erosione dei suoli.