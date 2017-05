In Italia 1 milione di ascensori, ma più della metà è vecchio

Roma, 9 mag. - (AdnKronos) - L'Italia ha il parco ascensori più vasto (un milione) ma anche più anziano in Europa: il 40% degli impianti in funzione ha più di 30 anni e oltre il 60% non è dotato di tecnologie moderne. Intervenire su questi impianti potrebbe quindi aiutare a risparmiare sull'energia consumata tutelando l'ambiente. In un futuro prossimo i nostri edifici potrebbero dotarsi di ascensori in grado non solo di tagliare i consumi ma anche di creare energia; ascensori a 'energia zero' che utilizzeranno una nuova tecnologia.

Complessivamente gli edifici, tra uso privato e pubblico, consumano il 40% dell’energia elettrica mondiale, il 10% della quale è rappresentata dai 12 milioni di ascensori che ogni giorno, in tutto il mondo, trasportano oltre 1 miliardo di persone. Ma gli ascensori moderni e quindi energeticamente più efficienti, rappresentano solo il 6% del totale.

L'innovazione, presentata all’Energy Efficiency Global Forum di Washington, si chiama Thyssenkrupp Elevator, ed è un quadro di manovra capace di integrarsi con tutti i componenti di un ascensore, anche molto vecchio, riducendo a zero il consumo di energia.

Si tratta di un centro di controllo collegato a un sistema che permette di recuperare l’energia durante la frenata e a un pannello fotovoltaico poco più ampio della cabina, per azzerare totalmente il consumo dell’impianto. Questa nuova tecnologia a “energia zero” migliora l’efficienza energetica di un ascensore anche quando non è in funzione, ovvero circa il 70% del tempo.

Sono infatti presenti dei sensori intelligenti che inseriscono la modalità “stand-by” o “hibernate” in modo da ridurre significativamente o azzerare la richiesta di energia dell’impianto. La fase di test, condotta da un ente terzo, si è svolta all’interno della sede del Fraunhofer Usa Center for Sustainability Energy System, un edificio di oltre 100 anni nel cuore di Boston.

Gli ascensori che creano energia, convertendo l’energia cinetica in elettricità riutilizzabile all’interno di un edificio, sono già in uso. Thyssenkrupp ha installato questa soluzione all’interno del One World Trade Center a New York, dove gli ascensori rigenerano una quantità di energia necessaria ad alimentare l’intero sistema di illuminazione.

“I consumi degli ascensori sono spesso trascurati, ma sono in verità il centro della futura efficienza energetica delle nostre città. Siamo orgogliosi di rivelare oggi i nostri progressi nello sviluppo di un sistema che può aiutare a sviluppare una nuova visione e porre le basi per la prossima generazione di prodotti intelligenti, basati sul risparmio energetico", dichiara afferma Andreas Schierenbeck, Ceo di Thyssenkrupp Elevator.

Approccio in linea con la Direttiva 2010/31/UE sulla Prestazione Energetica in Edilizia secondo la quale, entro il 31 dicembre 2018, gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi devono raggiungere lo status "Nzeb", acronimo di Near Zero Energy Building ovvero edificio ad altissima prestazione energetica e fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili, compresa l'energia da rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

Entro la fine del 2018 Thyssenkrupp Elevator Italia prevede di installare oltre 900 innovativi sistemi per il risparmio energetico, contribuendo a ridurre i consumi dei vecchi impianti fino al 70%.