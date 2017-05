E' on line nuovo numero della newsletter del Gme

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - E' on line il nuovo numero della newsletter del Gme. La newsletter si apre con un intervento di Lisa Orlandi del Rie sul braccio di ferro in atto tra Opec e Shale statunitense, gli "indubbi protagonisti dell’attuale fase del mercato petrolifero. Una fase che nei primi quattro mesi del 2017 - sottolinea l’esperta del Rie - ha visto i prezzi oscillare prevalentemente all’interno del range 50-55 dollari/bbl, rivelando un’insolita e non fisiologica stabilità; ma anche una fase in cui è chiaramente emerso come il percorso verso il riequilibrio sia – a dispetto delle attese iniziali – lento, faticoso e soprattutto incerto".

Il mood positivo, infatti, si è affievolito "a partire da marzo, quando si assiste ad un ritorno verso i 50 dollari/bbl, con qualche puntata giornaliera anche al di sotto di tale soglia psicologica, come sta altresì accadendo nei primi giorni di maggio".

Secondo l’analista del Rie, "mentre i riflettori sembravano puntati sul livello di compliance dei paesi aderenti all’Accordo, la produzione statunitense di shale oil ha potuto beneficiare di quotazioni quasi sempre superiori ai 50 doll/bbl e lo ha fatto mettendo a segno aumenti rapidi e superiori alle attese" con un "trend di crescita che sembra peraltro destinato a proseguire, come dimostrano gli annunci di ripresa degli investimenti e l’aumento degli impianti di perforazione attivi".

Per questo ora, i riflettori sono puntati "sull’eventuale prosecuzione dell’Accordo nella seconda metà dell’anno, decisione che – ammette Orlandi – verrà presa in occasione del meeting di Vienna del prossimo 25 maggio", e in assenza della quale "si potrebbe assistere ad un significativo ripiegamento dei prezzi, anche in considerazione dell’atteso avvio di alcune nuove produzioni (in Brasile, Canada e Kazakhstan ad esempio), frutto degli investimenti realizzati negli anni antecedenti il crollo delle quotazioni".

All’interno del nuovo numero sono pubblicati, inoltre, i consueti commenti tecnici, relativi i mercati e le borse elettriche ed ambientali nazionali ed europee, la sezione dedicata all’analisi degli andamenti del mercato del gas italiano e la sezione di analisi sugli andamenti in Europa, che approfondisce le tendenze sui principali mercati europei delle commodities. La nuova pubblicazione Gme riporta, inoltre, come ormai è consuetudine, i dati di sintesi del mercato elettrico per il mese di aprile 2017.