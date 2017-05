Al via #All4TheGreen, Bologna accende i riflettori sull'economia circolare

Roma, 29 mag. - (AdnKronos) - Oltre 70 appuntamenti per promuovere lo sviluppo sostenibile e rendere la tutela ambientale un fattore di crescita. E' il programma di #All4TheGreen, un palinsesto di eventi, concerti e manifestazioni che dal 5 al 12 giugno accompagneranno il G7 Ambiente di Bologna, che il governo italiano presiederà l'11 e il 12 giugno con l'obiettivo di far compiere alla comunità internazionale passi in avanti su tutti gli obiettivi ambientali: dagli impegni per il clima a quelli contenuti nell'agenda Onu per lo sviluppo sostenibile, dalla lotta all'inquinamento marino alla finanza verde, allo sviluppo dell'economia circolare.

#All4TheGreen sarà un insieme di iniziative rivolte a varie tipologie di pubblico e organizzate in collaborazione con associazioni civiche, culturali, universitarie, ambientaliste, consorzi oltre a decine di aziende che hanno deciso di raccogliere l'appello per un'economia che punti all'efficienza, al risparmio e al riutilizzo delle risorse.

Con #All4TheGreen, spiega il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, "Bologna diventerà per una settimana capitale mondiale dell'ambiente. L'Italia è una 'superpotenza' della biodiversità ed è nostro interesse prioritario favorire una riconversione produttiva incentrata sull'economia circolare e sulla migliore gestione delle risorse della Terra: possiamo arrivarci solo con una grande alleanza tra istituzioni, mondo produttivo e impegno civile, senza le contrapposizioni che ancora oggi mettono contro ambiente e sviluppo".

#All4TheGreen è un contenitore di attività e progetti promosso dal programma di partnership globale Connect4Climate della Banca Mondiale con il sostegno del ministero dell'Ambiente, sotto gli auspici della presidenza italiana del G7, che è stato organizzato grazia al contributo di decine di enti pubblici e privati.

Collaborano con il programma anche grandi aziende come Eni, Building Energy, Terna, Novamont, Edison, Unilever, Gruppo Hera, Alcantara, Ascom, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Tper - Trasporto passeggeri Emilia Romagna e Conai con Ricrea, Cial, Comieco, Rilegno, Corepla e Coreve. Con loro anche associazioni ambientaliste come Legambiente, Wwf Italia e Earth Day Italia.

Secondo Galletti "è un'occasione per lanciare alcune proposte di taglio economico e fiscale. Questa rivoluzione industriale 'ecologica' va infatti accompagnata con azioni di stimolo che rendano ' conveniente' il cambiamento anche da un punto di vista imprenditoriale. Penso ad esempio a un Piano Marshall ambientale europeo per l'africa, con l'obiettivo di favorire una crescita economica sostenibile dell'area subsahariana, con i conseguenti positivi effetti anche sul piano sociale e occupazionale e di contenimento alle migrazioni".

Inoltre, "va messo in campo un 'New Deal ambientale' basato sul taglio dei sussidi 'dannosi' per l'ambiente e conseguente ricollocazione degli sgravi su investimenti imprenditoriali sostenibili. A livello italiano, ritengo opportuno predisporre un 'pacchetto fiscale green' che preveda, ad esempio, un taglio del cuneo fiscale premiale per i green job. Il tutto va accompagnato con un cambio culturale che deve caratterizzare gli stessi imprenditori".

"Questa è la logica con la quale abbiamo elaborato la nuova Sen, la Strategia energetica nazionale, puntando sulle energie rinnovabili e spingendo sull'incremento dell'efficienza energetica. In questo ambito - conclude il ministro - penso anche alla definizione di un 'Manifesto della sostenibilità ambientale delle imprese' un patto da sottoscrivere con il nostro mondo produttivo. E' necessario il pieno coinvolgimento delle aziende nella rivoluzione industriale sostenibile, a cominciare dalle piccole e medie imprese che sono le protagoniste dell'economia italiana".