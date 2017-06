Syngenta, più attenzione all'utilizzo delle risorse che la natura ci offre

Roma, 1 giu. - (AdnKronos) - La vita della popolazione dell’intero pianeta è connessa all’ambiente circostante, essendone parte integrante, e dipende da questa profonda correlazione. Per questo, siamo chiamati ad avere una sempre maggiore attenzione nell’utilizzo delle preziose risorse che la natura offre. Lo sottolinea Syngenta, azienda dedicata all’agricoltura a livello mondiale, in vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno dedicata quest'anno al tema “Connecting People to Nature”.

Attraverso il contest Syngenta Photography Award, l'azienda utilizza l’arte della fotografia per promuovere una riflessione sul sempre maggiore spreco di risorse naturali e sulla necessità di intraprendere un percorso di consapevolezza per un loro utilizzo responsabile. Il tema della terza edizione del contest è "Grow-Conserve" ed esplora la contrapposizione fra crescita e conservazione delle risorse in modo unico e personale, attraverso gli scatti dei partecipanti.

Vincitrice della terza edizione è Yan Wang Preston con il progetto “Forest”. La fotografa è stata scelta da una giuria internazionale presieduta dallo scrittore e fotografo William A. Ewing. In risposta al tema di quest’anno “Crescere-Conservare” il suo progetto intende approfondire il rapporto tra urbanizzazione e natura, in particolare in relazione alle foreste urbane della Cina. I conflitti tra la rapida crescita delle nostre città e la protezione degli ecosistemi esistenti è una tematica centrale del progetto.