'#WithNature', oggi è la Giornata Mondiale dell'Ambiente

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Una celebrazione globale per la natura. Ogni 5 giugno, ricorre la Giornata Mondiale dell'Ambiente, la più importante celebrazione delle Nazioni Unite volta a incoraggiare la consapevolezza e l'azione globale per la protezione dell'ecosistema.

Da quando è stata istituita nel 1972, si è ampliata fino a diventare una piattaforma globale celebrata in oltre 100 Paesi affinché ciascuno, individualmente o in gruppo, possa fare qualcosa per prendersi cura della Terra. Parola d'ordine, dunque, agire e anche condividere: #WorldEnvironmentDay e #WithNature gli hashtag creati per l'evento.

Ogni Giornata Mondiale dell'Ambiente è organizzata intorno a un tema che concentra l'attenzione su una preoccupazione ambientale particolarmente pressante.

Il tema per il 2017, scelto dal Canada, Paese ospite dove si celebrano le manifestazioni ufficiali, è 'Connettere le persone alla natura': un'esortazione ad uscire all'aperto, ad immergersi nella natura per apprezzarne la sua bellezza e per pensare a come siamo parte di essa e quanto profondamente ne siamo dipendenti.

Da ricordare in questa occasione che i temi della salvaguardia della natura sono fissati anche nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite laddove si afferma la determinazione "a proteggere il Pianeta dal degrado". In particolare, gli obiettivi 14 e 15 si concentrano sulla protezione degli ecosistemi e sull'uso sostenibile delle risorse marine e terrestri.