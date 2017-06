Ambiziose, trasparenti e globali: 10 regole chiave per strategie low carbon

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Ambizione, coinvolgimento di tutti i settori economici e sociali, trasparenza, regolari revisioni degli obiettivi, partecipazione pubblica e elevato impegno politico: sono tra i 10 elementi chiave per una strategia di successo su clima ed energia al 2050. A indicarle il Wwf in un nuovo rapporto europeo nel quadro del progetto Maximiser.

"Tutti i Paesi che aderiscono all'accordo di Parigi devono presentare un piano di riduzione delle emissioni al 2050. Nell'Ue, le strategie per il 2050 rientrano nel regolamento di governance della Energy Union, attualmente in fase di approvazione tra il Consiglio ed il Parlamento dell’Ue", spiega il Wwf.

"Questo rapporto arriva in un momento in cui tutto il mondo sta guardando all'Ue per una leadership sul clima - sottolinea la responsabile Clima ed Energia del Wwf Italia Mariagrazia Midulla - I suggerimenti del rapporto Wwf sono la chiave per strategie 2050 efficaci, per garantire una piena attuazione dell'Accordo di Parigi e quindi per fare dell’Unione Europea un esempio da seguire. Il 2050 è vicinissimo in termini di politiche climatiche ed energetiche, quindi bisogna agire bene da subito".

Ecco le 10 indicazioni per una forte strategia sul clima entro il 2050: 1. Ambizione - Si pone obiettivi in linea con l'Accordo di Parigi e l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale a 1.5°C; 2. Ambito - Riguarda tutta la società e l’economia in modo trasversale; 3. Attuabilità - Indica la direzione di politiche e misure da mettere in atto nel breve, medio e lungo termine, tenendo conto e/o cambiando quelle esistenti; 4. Integrazione - Considera e coordina tutti i piani e le strategie pertinenti.

Ancora: 5. Impegno politico - Garantisce una leadership al più alto livello politico; 6. Monitoraggio - Prevede uno schema di monitoraggio e reporting; 7. Trasparenza - Garantisce che tutte le informazioni chiave siano pubbliche; 8. Partecipazione - Prevede meccanismi di coinvolgimento di tutti gli stakeholders; 9. Base analitica - Prevede la peer review dei modelli e delle analisi; 10. Revisioni - Prevede regolari revisioni della base analitica, delle politiche, delle misure, degli obiettivi.