Arriva il robot ricicla-tv, 'vede' l'apparecchio e sa come smontarlo

Roma, 20 giu. - (AdnKronos) - Vecchie tv da buttare via, a riciclarle ci penserà un robot. Gli apparecchi televisivi giunti a fine vita, fino ad oggi venivano letteralmente presi a martellate da un operaio per smontare e frammentare i pezzi che compongono e procedere poi con la selezione dei materiali da avviare a riciclo. Un metodo 'primitivo' destinato ad essere soppiantato dall'arrivo di un robot studiato ad hoc. A metterlo a punto, Cobat (consorzio nazionale raccolta e riciclo) insieme con il Consiglio Nazionale delle Ricerche eil Politecnico di Milano.

Una macchina, spiega all'Adnkronos il presidente di Cobat Giancarlo Morandi a margine della prima giornata di Ecoforum a Roma, "capace di smontare il televisore nelle sue diverse parti" perché in grado di "guardare l'apparecchio e individuare i pezzi che possono essere recuperati". I televisori, infatti, non sono tutti uguali ed è quindi impossibile pensare a un'unica 'catena di smontaggio' per questa tipologia di rifiuto. "Questo robot - dice Morandi - grazie a dei sensori ha la capacità di vedere e capire come è fatto un televisore, per poi iniziare a smontarlo senza romperlo nel modo primitivo finora utilizzato".

Altra novità che riguarda il trattamento dei televisori giunti a fine vita, riguarda la possibilità di recuperare materiali che prima invece venivano avviati a discarica, come accadeva per il vetro. "Abbiamo avviato una ricerca con un'azienda che produce piombo in Italia e individuato un processo che riesce a recuperare vetro e contestualmente il piombo che c'è dentro", aggiunge Morandi.