Ecomondo 2017, la green economy in 200 convegni e 1000 esperti

Rimini, 23 giu. - (AdnKronos) - Duecento convegni, oltre mille relatori: anche quest'anno Ecomondo, sotto le insegne di Ieg (Italian Exhibition Group) insieme a Key Energy, offre un ampio programma di conferenze e workshop, volti a presentare le maggiori innovazioni legate all'adozione dell'economia circolare. Appuntamento dal 7 al 10 novembre alla Fiera di Rimini.

Il calendario di appuntamenti è proposto dal Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, presieduto dal professor Fabio Fava in collaborazione con associazioni, università, istituti di ricerca, istituzioni italiane ed europee, e toccherà temi legati all’intera galassia dell’economia green: rifiuti, materie prime alternative, trattamento acque reflue, bonifiche, bioeconomia.

Qualche anticipazione. Nella prima giornata, martedì 7 novembre, si parlerà dell’intreccio tra ambiente e salute, in un seminario organizzato in collaborazione con l’Università di Brescia e Unesco, nel corso del quale ci si soffermerà sulle tecnologie appropriate per la gestione delle acque e dei rifiuti nei Paesi a risorse limitate.

La sezione Global Water Expo intercetterà anche quest’anno i contenuti più innovativi dell’industria idrica. Appuntamento centrale “Strumenti digitali nel settore dell’acqua”, mercoledì 8 novembre, dedicato alle soluzioni digitali, comprese quelle dell’industria 4.0 (Internet of things), per ottimizzare il settore idrico.

L’incontro è a cura del Comitato Scientifico di Ecomondo, in collaborazione con Utilitalia e trae spunto dall’azione di innovazione europea Intchach, che nell’ambito del progetto Horizon 2020 mira a rivoluzionare le modalità di monitoraggio e gestione della risorsa idrica. Case study in Italia per le soluzioni innovative di Intcatch è il bacino del Lago di Garda.

Quest’anno Ecomondo ospiterà anche un nuovo spazio dedicato al dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi climatici con approfondimenti sul tema, come l’appuntamento “Da alluvioni e frane nuove opportunità per il Sistema Italia” (martedì 7 novembre) che si aprirà con una panoramica sulla diffusione del rischio in Italia, a cura di Ispra.

E ancora, il convegno organizzato insieme al ministero dello Sviluppo Economico e Cluster Spring che approfondirà il tema della strategia dell’Italia sulla bioeconomia (“The bioeconomy in Italy: the nes strategy and cases of excellence”, mercoledì 8 novembre). A cura di Ispra, Cic e European Compost Network la XIX Edizione della Conferenza Nazionale sul Compostaggio e Digestione Anaerobica del rifiuto organico (mercoledì 9 novembre) con una panoramica sui dati di settore.

Prosegue anche il confronto con le esperienze maturate nelle principali capitali e medie località europee nella gestione dei rifiuti urbani. "Municipal waste management in urban areas: comparing international experiences in the perspective of circular economy", organizzato da Utilitalia, è in programma mercoledì 9 novembre., mentre all’applicazione dei concetti di economia circolare in ambito urbano sarà dedicato l’approfondimento "Circular & Smart Cities" (9 novembre).

L’Italia avrebbe dovuto raccogliere, entro la fine del 2016, 45 chili di rifiuti elettronici per ogni 100 chili di apparecchiature immesse sul mercato. A che punto siamo? Il punto nel "Forum Raee – obiettivo: 45 su 100" (giovedì 10 novembre) con la collaborazione di Assoraee (Fise Unire) e Centro di Coordinamento Raee.

E torna, il 7 e l’8 novembre, l'appuntamento con la VI edizione degli Stati Generali della Green Economy (www.statigenerali.org), organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 66 associazioni di imprese green, in collaborazione con i ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e col supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presieduta da Edo Ronchi.