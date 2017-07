Alessandro Preziosi testimonial della campagna 'EmergenSea'

Roma, 12 lug. - (AdnKronos) - “Ognuno di noi ha il dovere di difendere il mare", perché "il mare è patrimonio di tutti". E' l'invito dell'attore Alessandro Preziosi, testimonial della campagna di MareVivo "EmergenSea", che punta a sensibilizzare i cittadini sui vantaggi ambientali del riciclo a bordo di navi, nelle marine e negli stabilimenti balneari, presso i club velici. Ogni anno, nel mondo vengono prodotte 280 milioni di tonnellate di plastica di cui, secondo le stime, oltre il 10% finisce in mare. E si prevede che nel 2050 le tonnellate prodotte diventeranno 400 milioni.

Non solo plastica: ogni giorno, 200 milioni di mozziconi di sigarette, che impiegano fino a 5 anni per decomporsi, vengono gettati nell’ambiente. “Ricicla, riduci, riusa” è lo degli slogan del video della campagna , messaggio presente anche nel materiale informativo distribuito a bordo delle navi e negli esercizi aderenti all’iniziativa. Vengono evidenziati i piccoli gesti e comportamenti virtuosi da tenere per contribuire a salvaguardare l’ambiente e il mare: gettare i rifiuti solo dove è consentito e non disperderli nell’ambiente, riciclare e recuperare, risparmiare le risorse, consumare in maniera responsabile, avere comportamenti corretti in spiaggia rispettando la natura.

Attualmente nel mondo solo il 14% della plastica viene riciclato. “Solo attuando un’economia circolare, con azioni concrete come quelle del recupero e del riciclo di tutti i rifiuti prodotti della nostra civiltà, si potrà sperare di arrestare l’inquinamento che sta distruggendo il nostro mare", spiega Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, ricordando che: "Il mare è il polmone blu della Terra, produce l'80% dell'ossigeno e assorbe un terzo dell'anidride carbonica, solo quando è in buona salute".

Partner della campagna è Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi in plastica. Hanno già aderito per le marine Marinedì Group e le compagnie di navigazione Caronte & Tourist, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Snav. A bordo delle navi e dei traghetti e nelle marine che aderiscono sarà possibile trovare i materiali informativi e su alcune imbarcazioni, inoltre, saranno presenti macchine compattatrici per bottiglie di plastica e lattine che separano e compattano i materiali rendendoli pronti per il riciclo.

In questo modo si faciliterà lo smaltimento dei prodotti che potranno essere più agevolmente conferiti a seconda delle situazioni, direttamente ai Comuni o alle industrie di trasformazione, contribuendo ad eliminare il rischio della loro dispersione nell’ambiente.