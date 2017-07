Cresce la raccolta di carta e cartone in Lombardia, +1,7%

Roma, 18 lug. - (AdnKronos) - La Lombardia si conferma tra le regioni di riferimento per la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: 559.000 tonnellate raccolte nel 2016, +1,7% rispetto al 2015. Lo rilevano i dati elaborati da Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) e presentati nel XXII Rapporto Annuale; il pro capite di raccolta regionale supera i 57 kg/ab, superiore a quello nazionale pari a 53,1 kg/abitante.

Milano è la provincia con la quantità di raccolta maggiore, oltre 190mila tonnellate e un valore pro-capite di 60,9 kg/abitante. Vale da sola oltre un terzo dell’intera raccolta regionale. La provincia di Sondrio, con 62,4 kg/ab si pone come riferimento per la miglior raccolta procapite seguita a stretta distanza oltre che da Milano, anche dalle province di Mantova (61,9), Brescia (60,4), Bergamo (60,1) tutte con un dato oltre i 60 kg/ab.

Queste quattro province, con una raccolta complessiva che sfiora le 176mila tonnellate costituiscono un altro terzo delle quantità intercettate in Lombardia. Cresce il dato della provincia di Varese (+9,8%) che ha superato le 52mila tonnellate raccolte. Interessanti anche i risultati di Cremona (56,7kb/ab con oltre di 20mila tonnellate raccolte) e Monza e Brianza (42mila tonnellate pari a 53,5 kg/ab).

In alcune aree il dato elaborato ha fornito il livello di intercettazione sotto media. Nello specifico nelle province di Como, Lecco, Lodi e Pavia il dato medio si attesta a 46 kg/ab. Sono questi i territori con il maggior potenziale e che più sono chiamati a concorrere alla crescita della raccolta regionale.

“La crescita nella raccolta differenziata di carta e cartone della Lombardia nel 2016 rappresenta un risultato più che positivo, che si allinea al trend generale del Nord Italia che ha segnato +1,5% - commenta Carlo Montalbetti, direttore Generale di Comieco – Nel 2016 sono 45 le convenzioni attive in Lombardia, relative a 646 comuni pari a oltre 5,7 milioni di abitanti (41,7%); attraverso questo canale sono state gestite e avviate a riciclo 126mila tonnellate, pari al 23% del totale di carta e cartone raccolte nella regione. 10 milioni di euro i corrispettivi destinati dal Consorzio ai Comuni lombardi in convenzione, a supporto dell’impegno di cittadini e amministrazioni nel separare e raccogliere correttamente carta e cartone”.

I valori positivi della Lombardia rispecchiano perfettamente l'andamento della raccolta di carta e cartone a livello nazionale: nel 2016 l'Italia ha registrato un aumento del 3,3% per un totale di oltre 3,2 milioni di tonnellate, 102 mila tonnellate in più in un solo anno. Il Paese, con un pro capite di 53,1 kg per abitante, ha mostrato variazioni positive in tutte le tre macro aree: a spingere la ripresa sono sicuramente le regioni del Sud, motrice trainante della raccolta, contribuendo, con un +8,6%, a più della metà della crescita nazionale; riprende la sua corsa anche il Nord che segna un +1,5%; mentre fa ancor di più il Centro con un +3% rispetto al 2015.