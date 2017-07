L'eolico combatte la siccità, risparmiati 110 mln metri cubi di acqua in 10 anni

Roma, 24 lug. - (AdnKronos) - Negli ultimi dieci anni, grazie all’apporto della fonte eolica nella produzione di energia elettrica nel nostro Paese, si sono risparmiati circa 110 milioni di metri cubi d’acqua, equivalenti al consumo annuale di circa 1,5 milioni di persone. Considerando inoltre i risparmi economici che derivano dal mancato consumo di acqua per la produzione di energia, in Italia negli ultimi dieci anni, all’eolico sono riconducibili risparmi per circa 170 milioni di euro.

Sono le stime dell'Anev, Associazione nazionale energia del vento, secondo la quale per far fronte all’emergenza acqua che sta colpendo molte Regioni italiane, oltre agli adeguamenti strutturali e a una gestione più razionale, serve anche una pianificazione di lungo termine anche nel campo dell’approvvigionamento energetico.

Uno studio dell'Agenzia Europea dell’Ambiente, ha infatti quantificato in circa il 44% dell’acqua usata direttamente ed indirettamente in Europa la quota utilizzata negli impianti termici e nucleari, più di quanto consumato dalla somma del settore industriale e agricolo; quota equivalente al consumo annuale di circa 80 milioni di persone.

In Italia, dove non c’è il nucleare che di gran lunga risulta essere la fonte che consuma più acqua, la produzione energetica da fonti fossili genera ogni anno un consumo di circa 160 milioni di metri cubi di acqua, ovvero, considerando in media un consumo procapite di circa 200 litri al giorno per persona, il fabbisogno annuale d’acqua di circa 2,2 milioni di persone. Il consumo di acqua connesso alla produzione energetica da fonte eolica, invece, è pari a zero.

Il risparmio di acqua che si ottiene grazie alle rinnovabili si va a sommare ai tanti benefici derivanti dall’utilizzo dell’energia eolica. Non va infatti trascurato che il vento è, tra le fonti energetiche rinnovabili, quella maggiormente in grado di contrastare i cambiamenti climatici e di ridurre la Co2, responsabili di catastrofi ambientali come appunto la siccità.