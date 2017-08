Ansaldo pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2016

Roma, 1 ago. - (AdnKronos) - “Con la consapevolezza della missione nella Social Innovation e dell’importanza che riveste il nostro lavoro sulla vita quotidiana di milioni di persone, per i loro spostamenti e per il trasporto delle merci necessarie a tutti, interpretiamo la sostenibilità in termini di sviluppo sociale, contribuendo con soluzioni sicure, efficienti, affidabili ed ecologicamente compatibili; mettendo al centro dell'attenzione le soluzioni tecnologiche in risposta alle esigenze dell’utente in contesti e stili di vita sempre più complessi e diversi". Così Andy Barr, amministratore delegato e direttore generale di Ansaldo Sts in occasione della pubblicazione della VII edizione del Bilancio di Sostenibilità per l’anno 2016.

"Per questo, anche nel 2016 - continua Barr - abbiamo voluto consolidare le basi della nostra azione che passa attraverso la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse, il rispetto e la tutela delle persone e della loro sicurezza, la collaborazione con le comunità locali e diffusione dei principi di sostenibilità presso tutti i partner che lavorano con noi”.

Il Bilancio del 2016 riporta ulteriori sviluppi rispetto alle precedenti edizioni, tra cui la nuova analisi della materialità realizzata ampliando il coinvolgimento degli stakeholder. In questa edizione viene evidenziata la mappatura delle opportunità e dei rischi potenziali legati alla sostenibilità così come l’analisi e rendicontazione delle attività di engagement. Ansaldo Sts aderisce all’Un Global Compact ed è socio fondatore promotore della Fondazione Global Compact Network Italia; aderisce al Carbon Disclosure Project e fa parte del Sustainable Transport Committee di Unife.

La società dedica inoltre una sezione del sito Internet alla sostenibilità dove pubblica anche una versione del Bilancio navigabile (“Integrated Review”) con l’obiettivo di fornire una piattaforma informativa che integra visione economica, sociale ed ambientale. Il consiglio di amministrazione ha approvato l’edizione del 2016 del Bilancio che è stata redatta in conformità alle linee guida G4 “Sustainability Reporting Guidelines” secondo l’opzione “In accordance Core”.

Il Bilancio è stato oggetto di verifica da parte della società di revisione Ernst & Young secondo quanto previsto dall’Isae 3000.