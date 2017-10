Quattro siciliani in gara per Sanremo giovani

Roma - Sono quattro i giovani artisti siciliani selezionati per partecipare alla grande sfida che permetterà di entrare tra le Nuove Proposte dell’edizione numero 68 del Festival di Sanremo.

Si tratta di Dinastia & Gli Ultimi, ovvero il paternese rapper e cantautore Maurizio Dinastia con la sua band, lanciatissimo con il brano “Chi gliel’ha fatto fare” contro la mafia; il catanese Cordio (Pierfrancesco, 22 anni) che suona pianoforte e chitarra e che ha aperto molti concerti di Ermal Meta; Angela Nobile, la cantante siracusana, già protagonista l’estate scorsa delle tappe siciliane del tour di Fedez e J-Ax “Comunisti con il rolex”, che ha partecipato ai talent “The Voice of Italy” e “Tu si que Vales”, che concorrerà con la canzone “Un vuoto al cuore”, Luigi Salvaggio, 21 anni di Caltanissetta, 21 anni, studente universitario di chimica e tecnologie farmaceutiche, il vincitore di Castrocaro che di diritto partecipa alle selezioni per le selezioni Nuove proposte.

Saranno esattamente 68, per volere del direttore artistico rispetto ai 60 previsti dal regolamento, coloro che parteciperanno alle audizioni dal vivo programmate per il 6 novembre a Roma. Ai 68 si aggiungerà il vincitore del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole (edizione 2017), appunto il nisseno Salvaggio. «Io e i membri della commissione selezionatrice - dichiara Claudio Baglioni - abbiamo ricevuto un numero davvero molto alto di proposte da esaminare, riscontrando con entusiasmo e favore una grande vivacità creativa e un’appassionante varietà di stili musicali e poetici. È stato davvero difficile valutare e scegliere tra così tanti progetti di valore e, purtroppo, alcuni brani e interpreti interessanti sono rimasti indietro. Anche per questo - conclude il direttore artistico - abbiamo deciso di portare da 60 a 68 gli artisti giovani da riascoltare nelle successive audizioni dal vivo: 68 come la prossima rassegna del Festival di Sanremo alla quale stiamo lavorando».

La commissione musicale è capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni e composta da alcuni dei professionisti che realizzeranno la 68a edizione: Claudio Fasulo; Massimo Giuliano; Massimo Martelli; Duccio Forzano; Geoff Westley. La divisione delle 69 Nuove Proposte (comprende già il vincitore di Castrocaro) vede 62 singoli (22 donne e 40 uomini) e 7 gruppi. La parte del leone spetta al Centro con 27 partecipanti seguito dal Nord con 23 e il Sud con 18. L’Estero si ferma ad 1 selezionato. Per il dettaglio geografico delle Regioni: Abruzzo 3; Basilicata 1; Calabria 3; Campania 8; Emilia Romagna 3; Lazio 16; Lombardia 9; Marche 2; Piemonte 8; Puglia 1; Sardegna 1; Sicilia 4; Toscana 6; Veneto 3 e Estero 1.

Al termine delle nuove audizioni saranno scelti 12 tra gruppi e artisti che parteciperanno alla diretta di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai1 il 15 dicembre. Solo 6 di loro, infine, entreranno a far parte - assieme ai 2 vincitori di Area Sanremo - della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2018.