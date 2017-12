Valle templi, biglietti anche online

AGRIGENTO, 22 DIC - La Valle dei Templi di Agrigento sarà il primo sito siciliano - dopo le disposizioni della legge regionale sul teleticketing - che permetterà di acquistare il biglietto online, programmando per tempo la propria visita con estrema facilità. E con Valle dei Templi, sbarcano online anche il museo archeologico regionale "Pietro Griffo", che ha appena festeggiato i suoi primi 50 anni e che il 29 dicembre inaugura la grande mostra "Luigi Pirandello e la cultura artistica fra Ottocento e Novecento"; poi la Casa Natale di Luigi Pirandello e il Parco archeologico e l'antiquarium di Eraclea Minoa. "La possibilità di acquistare i biglietti online oltre ad agevolare i visitatori farà indubbiamente risparmiare tempo e costi di gestione, soprattutto nel controllo del flusso degli incassi - interviene l'assessore regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, Vittorio Sgarbi -. Faremo in modo che questa opportunità sia estesa in tempi brevi anche agli altri siti".