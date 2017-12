Carla Bruni, 50 anni tra moda e musica

ROMA, 22 DIC - Una vita sotto i riflettori quella di Carla Bruni, che il 23 dicembre compirà 50 anni. Una fortuna cominciata quando, tra gli anni Ottanta e Novanta, la torinese naturalizzata francese Carla Gilberta Bruni Tedeschi, divenne una delle regine delle passerelle di moda, assieme ad una decina di altre bellissime colleghe lanciate da Gianni Versace. Poi Carla è passata al cinema e alla musica, che ha accantonato per un breve periodo nel diventare la première dame di Francia, terza moglie dell'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy. Dalla loro unione è nata Giulia, che ora ha sette anni e il ruolo di first lady l'ha fatta entrare nella classifica delle donne più potenti del mondo (35mo posto nel 2010 secondo la rivista Forbes). Ma la musica le è rimasta nel sangue. Da poco ha lanciato il suo nuovo album French Touch. Carla vive in Francia dall'età di sette anni. Fu a Parigi che venne scelta da Gianni Versace per entrare a far parte della sua scuderia di supermodelle.