Moda, borse Chiarini in Giappone

MILANO, 22 DIC - Le borse e gli accessori Made in Italy del marchio Gianni Chiarini arrivano in Giappone. La GC Group Spa e e Yagi Tsusho Ltd, società di marketing e merchandising nel campo nell'importazione moda dall'Europa, hanno firmato un accordo per avviare la distribuzione dei marchi "Gianni Chiarini" e "Gum by Gianni Chiarini Design" in Giappone. "Il Giappone è uno dei mercati globali più importanti per i nostri marchi - ha affermato Cristina Cortesi, Ceo di GC -. Negli ultimi dieci anni abbiamo conquistato un forte seguito per i nostri marchi in questo mercato e crediamo fermamente nella grande opportunità di sviluppo e crescita per il futuro". YT incorporerà un team dedicato ai due marchi al fine d'importare e distribuire questi marchi in Giappone a partire da gennaio 2018. Sono previste aperture di negozi e punti vendita "shop in shop" nelle principali città della moda. "Riteniamo che i due marchi- ha aggiunto Yuzo Yagi, Presidente e Ceo di YT - presentino enormi potenzialità di crescita sul mercato".