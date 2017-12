'Street dance' torna in scena a Riccione

RICCIONE (RIMINI), 22 DIC - Andrà in scena dal 3 al 6 gennaio al Palacongressi di Riccione il principale evento live dedicato alla street dance, 'Mc Hip Hop Contest 2018', nonstop di stage, workshop, battle, contest, one-nights e spettacoli. La 23/a edizione sarà ricca di ospiti da vari Paesi europei, con 34 coreografi pronti a portare innovazione e spettacolo. Prevista tra l'altro la partecipazione di ballerini internazionali da Francia, Polonia, Hong Kong, Slovenia e Svizzera. Da Londra arriverà Dylan Mayoral; dalla Francia Camron, interprete della dancehall; da New York Tweet Boogie, che ha lavorato con artisti come Jay-Z, Mary J Blige, LL Cool J, Shakira. E torna in Italia Javier Ninja, che ha ballato anche insieme a Madonna al Super Bowl. "E' uno di quegli appuntamenti di profilo che si inseriscono perfettamente nel racconto della destinazione Riccione - commenta l'assessore al Turismo, Stefano Caldari -Siamo e vogliamo essere una città che guarda alle nuove tendenze, pronta ad accoglierle e a farle proprie".