Standing ovation, giovani cantano Vasco

MODENA, 22 DIC - Ci sono le cover di alcune tra le canzoni più famose di Vasco Rossi, da 'Colpa d'Alfredo' a 'Stupendo', in 'Standing ovation Modena', cd con i brani incisi dai vincitori dell'omonimo concorso per giovani artisti promosso dal Comune di Modena in collaborazione con Siae in occasione del concerto del Blasco al Parco Ferrari. Settanta le candidature ricevute. Nel cd, presentato all'appuntamento di fine anno del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, si trovano le cover dei tre gruppi che hanno vinto il contest e che l'1 luglio hanno potuto suonare nell'area del Parco, nell'ambito del 'Modena Park': gli Alternative Station, da Rimini, con la cover di 'Fegato spappolato'; gli Ex, da Asti, con 'Colpa d'Alfredo'; gli AnimArma, da Modena, con 'Luna per te'. Il brano del gruppo modenese Ego, 'Stupendo', ha vinto il premio assegnato dalla giuria popolare di Radio Bruno. Nel cd anche gli altri due finalisti: Nevruz, che ha presentato a sua volta la cover di 'Stupendo', e i May Gray, con la cover di 'Un gran bel film'.