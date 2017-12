Costituzione compie 70 anni e "viaggia"

ROMA, 22 DIC - Il viaggio della Costituzione, nato per celebrare i 70 anni della Carta che entrò in vigore il primo gennaio 1948, si incentra sui primi 12 articoli della prima parte, che vanno a comporre "una trama di principi condivisi che ha reso possibile la rinascita del Paese dalle macerie fisiche della guerra e da quelle morali del fascismo - come spiega Franco Marini, presidente del Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale che coordina il progetto della Presidenza del Consiglio del Viaggio della Costituzione - e lo sviluppo di una democrazia solidamente fondata sui principi di libertà e giustizia di cui non dobbiamo mai smettere, nemmeno nei momenti più difficili, nelle fasi più complesse, di essere orgogliosi e, insieme, grati ai nostri padri fondatori". I cittadini saranno invitati ad apporre la firma virtuale accanto a quella dei Padri Costituenti. "Un segno di grande significato, di identità e di condivisione, che collega i cittadini di ieri a quelli di oggi e di domani".