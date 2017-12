Da Scialla a Uber, nuovi vocaboli anno

ROMA, 22 DIC - Il linguaggio è in continua evoluzione, permeabile completamente a ciò che ci circonda, respira l'aria del tempo. Quando poi l'uso ripetuto lo fa diventare lingua corrente il passo è compiuto: entra di diritto nel nostro vocabolario. Lo Zingarelli anno dopo anno intercetta i cambiamenti della lingua italiana e ad ogni edizione è come se certificasse tutto questo. Per il vocabolario 2018 ci sono 145mila voci e oltre 380mila significati fra cui circa 1000 nuove parole. Non è nuova ma ora è entrata nel vocabolario Scialla! esaltato nel linguaggio corrente dei giovani con il significato di "Stai sereno". Altro termine dell'anno è 'genderless', intendendo ciò che non ha distinzione tra genere maschile e femminile. Millennial, altro termine (ab)usato: indica i maggiorenni o meglio letteralmente chi è nato negli anni tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo. Altri termini: Zika, Uber, anticipatario, saltafila, svuotatasche, sharing economy e codista (personaggio politico opportunista)