Graziosi lascia Fondazione Pergolesi

JESI (ANCONA), 23 DIC - La Fondazione Pergolesi Spontini e il suo amministratore delegato, William Graziosi, comunicano in una nota di aver sciolto la loro collaborazione. Graziosi, cui si deve nel 1999 l'ideazione e lo sviluppo del progetto di una Fondazione attiva nella valorizzazione dei due autori, ''ha inteso separare il suo percorso - così si legge - da quello dell'azienda culturale per approfondire altri percorsi professionali e per consentire al consiglio di amministrazione e ai soci fondatori di riprogrammare le attività dell'ente secondo un profilo congruo ad un bilancio penalizzato dalla crisi e dalle minori entrate''.