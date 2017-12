Morto produttore film Manolo Bolognini

ROMA, 23 DIC - E' morto nella sua casa in via Cassia a Roma, Manolo Bolognini, grande produttore di film come Django di Sergio Carbucci, Teorema e Il vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, Senilità e Il bell'Antonio di Mauro Bolognini. Fratello del regista Mauro Bolognini, il produttore cinematografico si è spento la mattina del 23 dicembre a 92 anni per un arresto cardiaco. Lo comunica la figlia Carlotta. "Fino all'ultimo ha parlato di lavoro e film. E' stata una morte improvvisa, si è fermato il cuore" dice all'ANSA Carlotta Bolognini con la voce rotta dal dolore. I funerali di Manolo Bolognini si svolgeranno martedì 26 dicembre alle 8.30 alla Chiesa di San Pancrazio all'Isola Farnese, a Roma.