Jackman, io Barnum in musical

ROMA, 23 DIC - Amore, musical e freaks possono essere una scelta perfetta per il Natale specie se a raccontare la storia di P.T. Barnum e' un cast composto da Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Zac Efron, Michelle Williams. Sull'onda di La La Land (le musiche sono composte da Benj Pasek e da Justin Paul, quest'ultimo autore anche del film Oscar) arriva in sala proprio il 25 dicembre 'The Greatest Showman' di Michael Gracey distribuito da 20th Century Fox in circa 500 copie. E' la storia avventurosa di Barnum, inventore dello show business e del famoso circo) e racconta allo stesso tempo il fascino del successo, l'ansia di salire la scala sociale, l'umanità dei freaks e, soprattutto, i valori famigliari, gli unici davvero irrinunciabili. P.T. Barnum (interpretato da Jackman che del film è anche produttore) è un abile quanto discusso impresario circense americano dei primi dell'800 entrato in affari col giovane e ricco Phillip (Efron), che con emarginati salvati dalla segregazione pensa a un enorme circo a tre piste