Nasce portale per coltivare il talento

ROMA, 26 DIC - ''Nell'acquerello, la cosa più bella è che devi avere un'attenzione infinita per tutto il tempo in cui lo stai costruendo. Ad ogni pennellata, sai che stai rischiando qualcosa''. ''La scrittura? E' la capacità e la possibilità di vivere esperienze, avventure, vere e proprie vite parallele che il nostro destino non ci avrebbe mai concesso''. E poi la danza, perché ''se hai talento, se hai studiato, se sei preparata e decisa, vedrai che arriverà il tuo riscatto''. O l'arte della gastronomia, con ''una cucina gustosa ma da mangiare tutti i giorni''. Pedro Cano, il grande pittore spagnolo; Valerio Massimo Manfredi, narratore delle gesta degli antichi; la ballerina Rossella Brescia, fino a Gennaro Esposito, lo chef due stelle Michelin con i segreti per sughi a regola d'arte: sono le guide pronte a condividere il proprio sapere su Maestro.it, la prima piattaforma digitale italiana dedicata a coloro che vogliono alimentare le proprie passioni imparando i segreti dell'arte direttamente da un'eccellenza assoluta