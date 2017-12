Paoli e Rea aprono Umbria jazz winter

ORVIETO (TERNI), 27 DIC - Al via giovedì 28 dicembre a Orvieto l'edizione numero 25 di Umbria Jazz Winter. Al Teatro Mancinelli saranno protagonisti il duo Gino Paoli-Danilo Rea e Jazzmeia Horn. Umbria Jazz Winter, fino al primo gennaio, vede inoltre in cartellone Marc Ribot, Jason Moran, Maria Pia De Vito, anche in duo con Rita Marcotulli, il nuovo progetto di Bearzatti-Ottolini, The Licaones, Fabrizio Bosso, il trio di Roma, Giovanni Guidi, tanta musica no stop fino a notte fonda tutti i giorni ed un intenso programma per festeggiare l'arrivo del 2018. Uno dei momenti centrali del festival, come ogni anno, resta il gospel in cattedrale, con il Benenedict Gospel Choir il pomeriggio di Capodanno.