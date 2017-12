Ancora tre metri macerie Basilica Norcia

NORCIA (PERUGIA), 28 DIC - Ci sono tre metri di macerie ancora da rimuovere dall'interno della Basilica di San Benedetto di Norcia. "Per farlo stiamo predisponendo un nuovo progetto specifico e siamo in attesa delle coperture economiche per avviare i lavori. Servirà circa un milione di euro" ha spiegato la soprintendente ai Beni culturali dell'Umbria, Marica Mercalli. La quale ha illustrato all'ANSA le tappe che porteranno alla definitiva messa in sicurezza della chiesa. "La situazione è abbastanza complessa - ha detto Mercalli -, dato che non sappiamo cosa possa succedere quando andremo a sgomberare le macerie. Quindi dobbiamo essere in grado di togliere le pietre e contestualmente puntellare dall'interno". Per la soprintendente il rischio è che la parte muraria della chiesa possa cedere senza l'attuale fronte di macerie. "Che di fatto oggi - ha spiegato - è un piede di sostegno per la Basilica rimasta ancora in piedi e in particolare per la cripta".