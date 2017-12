Bologna, Capodanno con la Filarmonica

BOLOGNA, 28 DIC - L'Orchestra Filarmonica di Bologna (l'ex Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna) celebra l'inizio del 2018 con il suo, ormai tradizionale, concerto di Capodanno, l'1 gennaio alle 18 all'Auditorium Manzoni. Come negli anni passati, il direttore musicale del complesso, il giapponese Hirofumi Yoshida, ha composto un programma in stile viennese con brani molto allegri legati proprio alla tradizione del Capodanno: dai valzer della famiglia Strauss, tra i quali il celeberrimo e immancabile "Sul bel Danubio blu", a una suite dallo "Schiaccianoci" di Ciajkovskij, agli scatenati Can-can di Offenbach, fino al Valzer dall'opera "Faust" di Charles Gounod e alle "Danze slave" di Dvorak. A sottolineare il clima danzante e festoso della serata sono previsti alcuni interventi in costumi ottocenteschi dei ballerini della "Società di Danza". Info: www.auditoriumanzoni.it.