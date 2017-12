Salone Libro, Fondazione in liquidazione

TORINO, 28 DIC - La Fondazione per il Libro va in liquidazione. "Un passo necessario per superare la fase dell'emergenza", dice la sindaca Chiara Appendino al temine dell'incontro che si è svolto nello studio del notaio Biino. In parallelo si sta già lavorando per la nascita della nuova società: arriverà prima dell'inizio dell'edizione del Salone di maggio, curata dal Circolo dei Lettori e dalla Fondazione per la cultura. "In questa nuova società - precisa il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino - potranno entrare anche nuovi soci, con ruoli diversi e distinzioni fra soci fondatori e soci sostenitori". Il commissario liquidatore è l'avvocato torinese Riccardo Rossotto, che sarà operativo dalla fine gennaio. Nessuna incertezza per i lavoratori, assicurano. Tutti saranno distaccati per proseguire l'attività per l'edizione del prossimo maggio.