Biennale Arte mostra più vista del 2017

ROMA, 28 DIC - Con il dato record di 615.152 presenze è 'Viva Arte Viva' la mostra più vista del 2017. L'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, giunta alla 57/a edizione, è ancora una volta al top della classifica ANSA delle rassegne di maggior richiamo dell'anno che si sta concludendo. Sul podio, al secondo posto, un'altra mostra svoltasi sulla laguna, 'Treasures from the Wreck of the Unbelievable' di Damien Hirst, mentre in terza posizione figura 'Storie dell'Impressionismo', che ha spopolato a Treviso. Dunque un anno in prevalenza nel segno dell'arte contemporanea, con eventi di livello internazionale, in grado di catalizzare l'attenzione anche dei numerosi turisti stranieri. La Biennale d'arte resta il richiamo più forte e questa esposizione curata da Christine Macel, incontrando un grande favore di pubblico, è riuscita a superare di oltre 100.000 unità la precedente del 2015.