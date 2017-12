Fenice, Capodanno? Noi pronti per Muti

VENEZIA, 28 DIC - "Quando il maestro Muti vorrà venire a dirigere il nostro Concerto di Capodanno sarà ben accetto e potrà così andare in diretta su Rai1". Il sovrintendente della Fenice, Fortunato Ortombina, risponde così al celebre direttore d'orchestra italiano, che l'1 gennaio sarà sul podio del Concerto di Vienna, trasmesso invece in differita da Viale Mazzini su Rai3. "La Rai - ha proseguito Ortombina - riesce a combinare benissimo il concerto di Venezia e quello di Vienna". In un'intervista al 'Corriere della Sera', Muti aveva mostrato di non essere in sintonia con la scelta della Rai: "Ognuno è libero di fare ciò che vuole, alla Rai ritengono che sia giusto così. Certo il concerto di Vienna è unico". "Ho colto un lieve sapore polemico nelle dichiarazioni di Muti - ha detto Ortombina - ma non ho nessuna intenzione di farne a mia volta. Per anni non ci sono stati direttori italiani nel nostro Concerto di Capodanno, ma per tanti anni non è stato così. E' ovvio che gli avrebbe fatto molto piacere dirigere qui".