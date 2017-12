In 50 mila per Tiziano a Milano

ANCONA, 29 DIC - Si avvicina a 50 mila il numero di quanti hanno sinora visitato la mostra "Sacra Conversazione" di Tiziano a Palazzo Marino in piazza della Scala a Milano. La Pala Gozzi della Pinacoteca Comunale di Ancona, in esposizione fino al 14 gennaio, è stata ammirata da circa 15 mila persone a settimana ed eletta a meta da tanti milanesi e turisti. Si tratta della decima mostra di Natale a Palazzo Marino, dove in occasione delle festività si espone un solo capolavoro dell'arte italiana a ingresso gratuito e con visita guidata. Come ad Ancona, la Pala Gozzi può essere ammirata anche sul retro, dove ci sono alcuni bozzetti, di cui uno tizianesco. La mostra è anche un veicolo promozionale della località di provenienza: il capoluogo marchigiano è protagonista del video introduttivo, del racconto delle guide, di catalogo e brochure. La mostra è curata da Stefano Zuffi e patrocinata dal Mibact, promossa da Comune di Milano, Intesa Sanpaolo con il sostegno di Rinascente, realizzata insieme alla Città di Ancona.