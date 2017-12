2018, viaggio tra le stelle

ROMA, 29 DIC - Nel 2018 "si fa sul serio. Saturno in Capricorno è un moralizzatore, richiede impegno, di essere presenti a se stessi, ma un po' per tutti porta a delle soluzioni". Lo dice l'astro blogger Simon & The Stars nel suo 'Oroscopo 2018' (Mondadori), atteso giro tra le stelle per scoprire cosa ci riserva il nuovo anno. E Branko nel suo 'Calendario Astrologico 2018' (ancora Mondadori) sostiene che l'anno che sta per arrivare sarà quello di "grandi ritorni", che si apre con la spettacolare congiunzione tra Plutone e Saturno nel Capricorno, a oltre due secoli e mezzo di distanza. "Sono forze cosmiche che non ammettono improvvisazioni, in nessun campo della vita pubblica" spiega Branko che paragona questa unione, a cui si associano Giove a Marte, "a una versione moderna dei Cavalieri della Tavola Rotonda, che ci guidano saggiamente verso il futuro".