Jay Z, perdono a Beyoncé in nuovo video

NEW YORK, 29 DIC - Si chiama 'Family Feud' ed è il nuovo singolo di Jay Z e ancora una volta si parla di tradimenti e perdono. Nella canzone, il cui video è in esclusiva su Tidal, la piattaforma musicale del rapper, Jay Z chiede ancora una volta scusa alla moglie Beyoncé per la sua infedeltà e dice che nessuno vince quando in famiglia ci sono delle faide. Nei trenta secondi dell'anteprima si vede il magnate della musica camminare lungo la navata di una chiesa vuota tenendo per mano la figlia maggiore Blue Ivy. Poi si siede in un confessionale, mentre la moglie completamente vestita in nero, come in un funerale, è dal lato opposto. Sullo sfondo le immagini di una coppia chi si bacia, presumibilmente ad indicare Jay Z e la donna che è stata la sua amante.