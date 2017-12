Noa, al Quirinale contro il razzismo

CAPRI (NAPOLI), 30 DIC - Noa annuncia che canterà al Quirinale contro il razzismo di ieri e di oggi. ''Nel 2018 saranno ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia (1938,ndr). Sono molto felice di essere stata invitata al Quirinale il 25 gennaio, per le celebrazioni della Giornata della memoria, in occasione di questo anniversario. Auguro all'Italia di continuare ad educare e mettere in guardia contro il fascismo e il razzismo''. La cantante israeliana, presidente della 22 esima edizione di 'Capri,Hollywood International film fest', artista simbolo della pace e della convivenza tra i popoli, annuncia una nuova significativa esibizione in Italia dopo il concerto in Parlamento e quello di Natale in Vaticano (due milioni e mezzo di spettatori su Canale 5 il 24 dicembre, replicato oggi ). ''Ammiro molto il presidente Mattarella, conosco la sua storia, sono onorata, sarà la prima volta per una artista israeliana al Quirinale' racconta Noa che ricorda con entusiasmo i tanti concerti fatti in Vaticano.