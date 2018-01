Capodanno tra feste e brindisi in E-R

BOLOGNA, 1 GEN - Capodanno di festa in Emilia-Romagna tra concerti e brindisi nelle piazze, con migliaia di persone. A Parma Fedez, arrivato con la compagna Chiara Ferragni, ha animato piazza Garibaldi ma le presenze, stimate non superiori alle 5.500, sono state sotto le aspettative (erano possibili circa 7.800 accessi). Piazza Roma a Modena gremita per il concerto della cantante vignolese Silvia Mezzanotte, ex Matia Bazar, e lo spettacolo di fuochi pirotecnici accompagnato dalle voci di Vasco Rossi e Luciano Pavarotti. Trentamila spettatori a Ferrara per il tradizionale 'incendio' del Castello Estense, 8.000 in piazza del Popolo a Cesena per i Nomadi, pieno come da previsioni piazzale Fellini a Rimini per Nina Zilli e Daniele Silvestri. Un fiume di persone anche in piazza Maggiore a Bologna per il tradizionale 'rogo del Vecchione', ma molti hanno ballato anche in zona universitaria con i dj del Winter Village. Gremita l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la maxidiretta di Canale 5 con un ricco cast di cantanti.