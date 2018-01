Coco al top del box office italiano

ROMA, 1 GEN - E' Coco, il film Disney Pixar dedicato al Messico nell'era di Trump, il più visto nelle sale italiane del weekend di fine anno, con 2 milioni 766 mila 538 spettatori. In seconda posizione rimane un film per tutta la famiglia, Wonder, storia commovente con Julia Robert e Owen Wilson nei panni dei genitori di un ragazzo speciale, che ottiene 1 milione 988 mila 568. Terza la prima delle novità italiane, ovvero Come un gatto in Tangenziale di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che ottiene 1 milione 928 mila 772. Terza la seconda delle novità del cinema italiano di questa settimana, ovvero Napoli velata di Ferzan Ozpetek che guadagna 1 milione 560 mila 503. Crolla in quinta posizione il primo della scorsa settimana, ovvero Star Wars Gli ultimi Jedi che ottiene solo 1 milione 466 mila 588.