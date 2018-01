Corpo e anima, l'anti-cinepanettone

ROMA, 2 GEN - In un luogo pieno di sangue e dolore come un mattatoio può accadere una magia triste. E' Corpo e anima della regista ungherese Ildikó Enyedi, anti-cinepanettone per eccellenza. Il film, in sala dal 4 gennaio con Movies Inspired e già Orso d'Oro alla 67/a edizione della Berlinale, racconta una singolare storia d'amore tra due solitari in un macello di Budapest. Endre (Géza Morcsányi) è il direttore finanziario, un 50enne con braccio sinistro paralizzato che vive solo in una buia casa. Maria (Alexandra Borbély) è invece una neo addetta alla qualità, un'algida ragazza psicolabile. I primi approcci tra i due sono disastrosi, ma quando un furto all'interno del macello richiede l'intervento di una psicologa, qualcosa di incredibile succede. Alla domanda su cosa abbiano sognato quella notte, Endre e Maria rispondono di aver fatto lo stesso sogno. Una coincidenza che i due scopriranno ripetersi ogni notte quando puntualmente si incontrano in un bosco con le fattezze di due cervi, maschio e femmina.