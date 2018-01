I'm dying up here, dark comedy su Sky

ROMA, 2 GEN - Il dietro le quinte della stand-up comedy nella scintillante Los Angeles anni '70. Con 'I'm Dying up here - Chi è di scena' Sky Atlantic HD inaugura il 2018 con uno dei titoli più originali dell'anno che si è appena concluso. Gli episodi della serie, prodotta da Showtime, debuttano dalle 21.15 da mercoledì 3 gennaio e sono disponibili anche su Sky On Demand. Fra i produttori esecutivi Jim Carrey che, con il suo producing partner Michael Aguilar e con Dave Flebotte (I Soprano, Masters of Sex) e Christina Wayne, ha realizzato la serie adattando l'omonimo romanzo del 2006 di William Knoedelseder. "Venivamo dagli anni '60, dalla guerra in Vietnam e da Nixon. Erano anni molto intensi e questo fu determinante per la nascita di un nuovo modo di fare il comico, di un nuovo desiderio di esprimere se stessi e dire cose al limite, di parlare di verità scomode. Quegli anni cambiarono tutto, nel mondo della commedia", ha spiegato Jim Carrey sul perché era importante raccontare il Comedy Store di quegli anni.