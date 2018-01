Come un gatto in tangenziale oltre 3 mln

ROMA, 2 GEN - Continua il successo di Come un gatto in tangenziale: la commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, uscita il 28/12 in 500 copie, una produzione Wildside con Vision Distribution e distribuita da Vision Distribution, è il primo film italiano al box office di Capodanno con un incasso di 3.070.240 euro per 435 mila spettatori e una media copia di 2596 euro. "Il grande successo del nostro 'Gatto' - dice Nicola Maccanico, ad Vision Distribution - conferma la vitalità del cinema italiano quando riesce a intercettare temi contemporanei e a declinarli in forma originale. Il pubblico premia una commedia che sa far ridere senza mai essere superficiale nel raccontare le complesse interazioni tra mondi diversi in un'epoca digitale che facilita l'incontro tra opposti. Contemporaneamente Vision celebra un importante risultato per il quale vorrei ringraziare Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Riccardo Milani. Hanno creduto in noi e nella nostra capacità di costruire un percorso vincente in sala".