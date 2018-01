Capri, Hollywood premia Get Out e Nolan

CAPRI (NAPOLI), 2 GEN - Miglior film 'Get Out - Scappa' diretto da Jordan Peele, miglior regista Christopher Nolan per 'Dunkirk': aspettando la notte dei Golden Globes (domenica 7 gennaio) e le nomination per gli Oscar (23 gennaio), la 22/a edizione di Capri, Hollywood - The International Film festival, prodotto da Pascal Vicedomini, si chiude annunciando i premi nelle varie categorie dopo otto giorni di proiezioni ed anteprime sull'Isola azzurra. Le opere che hanno ottenuto tre riconoscimenti sono 'Darkest Hour' di Joe Wright e 'Three Billboards Outside di Ebbing, Missouri' di Martin McDonagh, vincitore per la migliore attrice Frances McDormand, il miglior attore non protagonista Sam Rockwell e la migliore sceneggiatura originale, di Martin McDonagh. 'Darkest Hour' ha ricevuto premi per il miglior montaggio, a Valerio Bonelli, la miglior colonna sonora, a Dario Marianelli, e per il miglior trucco e acconciatura.