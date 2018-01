Motus, dalla Romagna a New York

RIMINI, 2 GEN - I romagnoli Motus portano a New York la loro ricerca sulle identità in diaspora: il nuovo progetto teatrale Panorama della compagnia di ricerca di Santarcangelo di Romagna debutta infatti il 3 gennaio al festival Under the Radar a New York. Per questo lavoro i Motus - ideazione e regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò - con il supporto del drammaturgo Erik Ehn, hanno lavorato con la Great Jones Repertory Company, il gruppo interetnico di attori e attrici residenti al teatro La MaMa dell'East Village, persone che hanno vissuto una diaspora legata alle proprie scelte artistiche. Panorama continua infatti la ricerca inaugurata dai Motus con MDLSX, incentrata sui confini del corpo e sui grandi conflitti legati alle comunità in transito, in cerca di nuove dimore, affrontando la condizione dell'identità nomade fra sradicamento dal passato e rinascita verso nuove forme ed esistenze.