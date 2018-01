Appello Malgioglio, Sanremo premi Milva

ROMA, 2 GEN - Un premio speciale al festival di Sanremo per Milva: è l'appello lanciato da Cristiano Malgioglio, ospite alla Vita in diretta su Rai1. "Voglio rivolgere un appello alla direzione generale, al direttore di Rai1 Teodoli e naturalmente a Baglioni: dare un premio speciale a Milva - ha detto Malgioglio -, una donna che ha avuto la fortuna di portare la canzone italiana nel mondo, ha lavorato con i più grandi, da Morricone a Theodorakis, si è esibita nei teatri più importanti del mondo. Ed è la donna che ha fatto in assoluto più festival di tutte. Sappiamo che si è ritirata per problemi di salute. Vado io a ritirare il premio, o la figlia Martina".