Alberto Angela, ecco Meraviglie d'Italia

ROMA, 2 GEN - Alberto Angela a partire da giovedì 4 gennaio, e poi ogni mercoledì, torna su Rai1 per quattro prime serate per accompagnare i telespettatori in un nuovo viaggio, questa volta alla scoperta delle "Meraviglie" italiane. "Il nostro - sottolinea - non solo è il patrimonio più ricco, ma è anche distribuito in ogni regione e abbraccia tutti i periodi storici. Un programma è anche un omaggio a noi italiani, a quanto abbiamo saputo fare nei secoli e a quanto continuiamo a fare". Dodici tappe di un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. Tra Agrigento, Assisi, Siena, Matera, Alberobello, Cerveteri e Tarquinia, Milano e il suo "Cenacolo" nelle tante "Meraviglie". Dal romanico pisano alla corte rinascimentale di Ludovico il Moro, dall'eleganza delle ville palladiane del Brenta fino allo scenografico splendore della reggia di Caserta. Il paesaggio stesso - in Italia - è un'opera d'arte, come nelle Langhe o sulle Dolomiti.