A teatro, Pagni, Gleijeses, Popolizio

ROMA, 03 GEN - ''I ragazzi di vita'' che Massimo Popolizio dirige da Pasolini, a Roma, e ''L'acrobata'' con Cristina Crippa e Alessandro Bruni Ocaa, per la regia di Elio De Capitani, sulla storia vera del combattente José Valenzuela Levy, a Milano; tre Eduardo De Filippo da star, con la ''Filumena Marturano'' di Geppy Gleijeses, Mariangela D'Abbraccio e Liliana Cavani, il ''Natale in casa Cupiello'' con Luigi De Filippo, entrambi a Roma, e ''Questi fantasmi!'' secondo Marco Tullio Giordana, a Napoli. E ancora Eros Pagni nei ''Sei personaggi'' da Pirandello per Luca De Fusco a Bari, i ''Dieci piccoli indiani'' di Agatha Christie con Luciano Virgilio, Ivana Monti, Mattia Sbragia a Messina e ''Madagascar - A Musical Adventure'' a Firenze: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.