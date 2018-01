Cinema, Arteteca 'Finalmente sposi'

NAPOLI, 3 GEN- Torna al cinema la comicità tutta 'made in Sud' degli Arteteca: uscirà il 25 gennaio 'Finalmente sposi' con la regia di Lello Arena, attore napoletano (già componente de 'La Smorfia' e partner, anche a cinema, di Massimo Troisi), nuovamente dietro la macchina da presa a venti anni da 'Chiari di luna'. Dopo il successo di 'Vita, Cuore, Battito' (con quasi un milione e 700mila euro al box office) il secondo film degli Arteteca prodotto da Tunnel con Bronx Film e Minerva Pictures in collaborazione di Rai Cinema è distribuito nelle sale italiane da KeyFilm. Il trailer e la locandina del film appena rilasciati sono già 'condivisi' sulla rete da migliaia di fans dei comici napoletani che vantano quasi un milione di followers sui principali social. Scritto da Nino Cerruti e da Nando Mormone, patron della Tunnel (fucina di comici di 'Made in Sud'), la storia vede al centro l'improbabile coppia Monica Lima & Enzo Iuppariello.