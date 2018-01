Mistico e glam, il viola colore del 2018

ROMA, 3 GEN - Mistico, trasgressivo, trasversale, spirituale, quasi magico, è il viola il colore del 2018. A stabilirlo è stato come sempre Pantone, il Color Institute che ha individuato nella intensa sfumatura indicata con il numero 18-3838 il colore del nuovo anno. Questa tonalità dona carattere e forza a chi l'indossa, sottolineandone il piglio autorevole senza rinunciare a un tocco femminile. Non a caso è stato il colore preferito di Prince che dopo l'album Purple Rain (1984) aveva trasformato il viola nel suo colore feticcio. Ma il viola piaceva anche a Lady Diana quando cominciò a vestire Versace. A prevalere per il 2018 saranno le sfumature del viola che partono dal violetto e virano verso il blu di Persia o il viola ametista, sfiorando le delicate nuances color lavanda e glicine. Poi c'è il Color of the Year 2018: l'Ultra Violet di Pantone. Alla moda piace giocare d'anticipo e già molti stilisti e grandi griffe l'hanno infatti già reso protagonista.