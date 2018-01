Cartoon per Parmigianino a Fontanellato

PARMA, 3 GEN - L'affresco del Parmigianino nella Rocca Sanvitale di Fontanellato, nel Parmense, fa il giro del mondo in un cartone animato, con Discovery Education negli Stati Uniti, Da Vinci Media in Est Europa e Africa, ABC Education in Australia. Ed è annunciato anche su Rai Scuola. E' Parmigianino, un episodio della serie emiliana L'Arte con Matì e Dadà, coprodotta da Rai Fiction e Achtoons di Bologna, con il contributo della Film commission regionale e già su YouTube in inglese. A soli vent'anni, nel 1523, il Parmigianino affrescò la Camera Picta di Fontanellato, la Saletta di Diana e Atteone visitata ogni anno da quasi 50.000 persone, in gran parte italiane: "Ci auguriamo che in questo modo - commenta il sindaco Francesco Trivelloni - si promuovano un grande pittore e il borgo di Fontanellato, che ha un castello ancora circondato dal fossato e con l'unica camera ottica in funzione in Italia, tra i più belli dell'Emilia-Romagna e dello Stivale". Matì e Dadà sono testimonial della Giornata delle Famiglie al Museo.