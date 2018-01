Mamma mia! record, tour quasi sold out

ROMA, 3 GEN - Oltre 100 mila spettatori e tournée quasi tutta sold out che già si allunga a ottobre. Cresce il successo di Mamma mia!, versione tutta italiana del musical degli Abba targata PeepArrow e con la regia di Massimo Romeo Piparo. Dalle anteprime estive al tour invernale, sono già 102.570 gli spettatori che lo hanno applaudito in 79 repliche con 4.136.425 euro d'incasso, metà dei quali al Sistina di Roma nelle feste natalizie (41.03 spettatori in 31 repliche). "L'accoglienza a Roma è stata così calorosa - annunciano dalla produzione - che, per far fronte alla grande richiesta, il Sistina aprirà con Mamma mia! l'11/10 la prossima stagione teatrale''. Al centro, la storia di Sophie che al suo matrimonio su un'isola greca chiama i 3 fidanzati storici della madre per scoprire chi sia suo padre. Protagonisti, Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano, Eleonora Facchini e 24 hit degli Abba con orchestra di Emanuele Friello. Dopo Roma, tappe a Udine, Genova, Livorno, Modena, Parma, Bologna e Lugano.