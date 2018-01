Arriva in Italia musical Mary Poppins

ROMA, 3 GEN - Dopo il sequel di Mary Poppins che torna dopo 54 anni con la regia di Rob Marshall ed Emily Blunt nel ruolo che fu di Julie Andrews, arriva in Italia la prima produzione (World Entertainment Company) di un musical basato sulle storie di P. L. Travers e sull'omonimo film della Walt Disney con musica e parole delle canzoni originali di Richard M. Sherman e Robert B. Sherman. Il musical, originariamente prodotto da Disney Theatrical Productions e Cameron Mackintosh, andrà in scena per la prima volta a Milano in lingua italiana, con meravigliosi costumi e orchestra dal vivo al Teatro Nazionale Che Banca! dal 13 febbraio. La versione teatrale con le canzoni come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam caminì, Com'è bello passeggiar con Mary e Un poco di zucchero, è un riadattamento dei racconti di Travers e del film di Disney del 1964 che vinse 5 Oscar. Il musical è stato co-creato da Mackintosh con un libretto firmato da Julian Fellowes. Mary Poppins è Giulia Fabbri.